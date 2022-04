François PERRÉAL

Projet professionnel et Associatif :

Depuis Juin 2019, en projet de réorientation vers la planification et gestion de projets culturels. En m’appuyant sur le développement de mon association de Théâtre d’Improvisation.



Coordination, Gestion de Project, Anglais, International

Spectacle vivant, théâtre, cinéma, programmation, improvisation

Electrique, électronique, automobile



Autonomie, Créativité, Implication, Echange d’Idées



Culture cinématographique, étude actuelle du film Western, écriture, pratique de l'improvisation théâtrale.

Culture technique et générale, désir d’apprendre et de maîtriser, sont des atouts personnels qui sauront servir nos objectifs



Mes compétences :

Banc de tests

Electronique

Automobile

Coordination de projets

Ingénierie système