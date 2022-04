François PETITHOMME

Je suis agé de 59 ans, ingénieur de formation (diplômé de l'école ESIGELEC en 1977), j'ai 35 ans d'expérience professionnelle.



23 premières années en tant que manager dans 2 grandes entreprises de services informatique: Logica et IBM. J'ai occupé le poste de Directeur Régional et j'ai encadré jusqu'à 200 personnes.



Depuis 2003 je suis indépendant. J'accompagne les managers en entreprises, sous forme de coaching ou de formation.

Je travaille en réseau avec plusieurs partenaires.

J'ai animé une centaine de séminaires et coaché plus de trente managers.



Je suis formé au coaching et aux techniques systémiques par International Mozaik, à la relation interpersonnelle (PCM) par KAHLER Communication, aux styles de management par Alain Cardon.



Mes compétences :

Coaching

Communication

Communication RH

Formation

Management