François PHELIPPEAU

J'ai commencé ma vie professionnelle en tant que technicien système et réseau sur Paris en 2004. Du fait de ma curiosité et de ma soif de savoir, j'ai toujours su me positionner sur des postes à fort challenge et valeur ajoutée (administrateur systèmes pour le CEA, ingénieur système et virtualisation pour la Société Générale).

Je m'adapte rapidement aux nouveaux environnements, techniques et humains.

Ma rigueur, mon organisation ainsi que ma motivation font de moi de quelqu'un de fiable et moteur dans les tâches qui m’incombent.

Depuis 2010 je suis employé par LinkByNet en tant qu'ingénieur système et virtualisation.

J'ai à ma charge de nombreuses actions et responsabilités, telles que le rôle de référent client et technique (accompagnement de projet IT, cadrage, rédaction de documentations, ...), ingénieur systèmes (Microsoft) et applicatifs, ainsi qu' expert VDI (virtualisation de bureau et d'applications Microsoft/Citrix/Vmware).



Mes compétences :

Informatique

Infrastructure

ingénieur système

Cloud OVH Azure AWS SaaS

IIS Apache

Citix PVS MCS

Nutanix Dell HP

Microsoft Windows Server

SQL

Citrix XenApp XenDesktop NetScaler

VMware vSphere , Horizon, vCops, SRM , View, Airwa