François PILLAVOINE

Plus de 20 ans d’expériences professionnelles au sein des industries automobile et aéronautique, pilotant des business internationaux (US, Asie, Europe) en relation directe avec les grands donneurs d’ordres, tels que Boeing, Airbus, PSA, Renault, VAG.



Mon projet est de piloter les équipes d'une filiale d'un groupe industriel aéronautique ou automobile international pour en piloter, structurer, la croissance.



Ingénieur de formation, je dispose d'une triple compétence en Direction Générale de Business Line, Direction de Programmes Internationaux, Direction Qualité.

Ces compétences me sont reconnues grâce à mes parcours au sein de Faurecia, Lear Corporation & Zodiac Aerospace.



Manager rompu à l'international, j'ai l'habitude de gérer des équipes en lien hiérarchique et fonctionnelle, multi-culturelles et multi-métiers. Par goût pour ces sujets, je suis sensible aux différences inter-culturelles et à la compréhension des relations inter-personnelles.



Mes principales qualités : rigueur, pragmatisme, organisation, écoute, capacité à bâtir une stratégie, capacité à faire exécuter une stratégie, sens client, orientation résultats, business development.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Gestion de projets internationaux

International business development

Anglais

Stratégie

Management de la qualité

Réduction des coûts

Automobile

Aéronautique

P&L

Project Management Office