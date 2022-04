Francois PLANCKART

Très bonnes connaissances des outils BI de la suite SAP BO (actuellement en poste chez SAP).

Expériences professionnelles diverses et variées tant sur la technique que sur le fonctionnel.



Spécialités techniques:

Suite SAP BusinessObjects avec:

- Web Intelligence (4.0 SP4)

- IDT

- Explorer

- Dashboard (XCelsius)

- Design Studio

- SAP BO Mobile (BI Mobile)



SAP BW (Netweaver) avec:

- Modeling, Data Warehouse

- BeX Query Designer

- Web Application Designer

- Analysis for Office



Conception : Merise, UML

ETL : Talend, Data Services, Informatica

Reporting : SAP BO, QlikView, SAS, Report One, MicroStrategy

OLAP : SAS, Essbase

Programmation : SQL, PL/SQL, JAVA, C, JEE, HTML, XML, PHP

Logiciels : Oracle XE, Eclipse, NetBeans, Rational Rose, StarUML

Bureautique, Web : Word, Excel, PowerPoint, LaTeX

Systèmes : Windows XP, Unix



Anglais - Avancé (TOEIC: 800, lu,, parlé et écrit quotidiennement)

Espagnol - Intermédiaire

Japonais - Débutant



