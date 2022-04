Francois POCHEVEUX

Je suis gestionnaire paie depuis 1999, ce qui me confère un niveau confirmé tant par ma formation comptable et financière, que mon expérience acquise dans les diverses sociétés qui m'ont fait confiance. Je me suis toujours accompli dans la satisfaction qu'avaient mon employeur et les salariés, de mon travail au quotidien. Je vois mon métier, pas seulement comme un métier technique réclamant rigueur et expérience, mais avant tout comme un métier de service. Services envers mon employeur et vers les salariés pour lesquels, ma rigueur, ma réactivité et des réponses rapides et précises sont appréciées. Une bonne mentalité, travailleur, j'adore évoluer au sein d'une équipe. Doté d'un très bon relationnel, j'ai toujours su rendre à mes employeurs, la confiance qu'ils m'avaient offert.



Mes compétences :

EXPERTISE PAIE

ADMINISTRATION DU PERSONNEL

COMPTABILITE ET GESTION

HYPERVISION

RIGUEUR ET MOTIVATION

PARAMETRAGE LOGICIEL PAIE