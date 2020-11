François POCQUET

Né le 27/06/1976 à Annecy

Gières

Permis B + véhicule



Ingénieur MDE/ENR (10 ans d'expérience). Cadre Technique.

EnR (solaire photovoltaïque, micro hydraulique, éolien et solaire thermique).

MDE (thermique du bâtiment).

Pilote du pôle accompagnement des Copropriétés.

Référent électricité renouvelable, copropriétés et éclairage public.

European Project Manager “Mountee” / Energy Intelligent Europe : Energy efficient and sustainable building in municipalities in European mountain regions.

AGREMENT Formateur Maîtrise de l'énergie et énergies renouvelables CNAM Paris, agrément décerné le 9/11/12 jusqu'à fin 2015.



Tél. 06.29.71.20.13



Anglais : good level (marié à une anglaise)



Informatique :

- Maîtrise : logiciels bureautiques, Solo, SimSol, Dialogie, Pleiades Comfie, PV Syst, et logiciels de BET pour diags thermiques et études solaires pv et thermique.



Prévention et secours civiques de niveau 1



Mes compétences :

Solaire

HQE

Énergies renouvelables

Thermique du bâtiment

Photovoltaïque

Maîtrise de l'énergie