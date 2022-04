François POUET

Chef de projet en Environnement Hygiène et Sécurité avec 20 ans d’expériences appliquées à de nombreuses activités industrielles, commerciales et de services.



Responsable d'Etudes HSE:

Ces expériences ont été développées sur un large panel de missions d’assistances et de conseils telles que : la réalisation d’étude de risque, d’étude d’impacts environnementaux, d’audit de sécurité et de conformité réglementaire, d’audit des Systèmes de Management Environnement et Sécurité.



Responsable HSE:

Au contact continu de mes clients et partenaires de l'industrie, de la logistique, de l'IT et du luxe, j'exerce pour eux le rôle du référent HSE nécessaire à l'évaluation et l'amélioration des conditions de travail ainsi qu'au respect de la réglementation applicable.

-

Twenty years total experience in various positions in Health, Safety and Environmental engineering and management for industrial sites.



I have extensive experience in EHS risk assessment, environmental permits, health and safety and compliance audits, fire protection design, operations and integration of issues related to French regulations and international standards.



Mes compétences :

Analyse de risque

Gestion du risque

Sécurité incendie

Audit environnemental

ATEX

Réglementation ICPE

Système de management

Ingénierie de sécurité

Prévention des risques professionnels