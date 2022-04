François PUEL

Je m’appelle François, mais ça vous avez du le remarquer ! Actuellement étudiant à l'Université, je suis passionné d'astronomie ainsi de tout ce qui touche à l'espace et à ses applications. Mon but (comme beaucoup de jeune) est de pouvoir continuer dans la voix que je souhaite, tout en acquérant une expérience dans le monde du travail.



Mes compétences :

Informatique

Dessin

Physique

Astronomie

Parachute et Parapente