CONSULTANT RECRUTEMENT, CHARGE DE DEVELOPPEMENT RH



un mélange de sens marketing et RH, un professionnel de la formation :



Vous recherchez pour votre organisation des compétences RH/FORMATION ?



Je suis ouvert à tout contact professionnel. En veille active en 2017 sur le marché des chargés de relation entreprise en grande école de Commerce ou universités.



Actuellement chargé de relation clientèle pour un organisme de formation leader sur son marché, je suis rigoureux, accrocheur et persuasif. Ma double compétence RH et marketing me permet de m'adapter à de nombreuses missions : prospection de PME, sourcing candidats, suivi de comptes clients, marketing opérationnel, conduite d'entretiens, préconisation RH, ingénierie de formation.



Si mon profil vous intéresse, je me ferai un plaisir de m'entretenir avec vous ou de vous rencontrer.



François RANCON 06 12 70 25 22



Mes compétences :

Ressources humaines

Formation professionnelle

FORMATION CONTINUE

Formation

Pédagogie

Prospection commerciale

Marketing