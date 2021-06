Francois REVEILLERE

Passionné d'aéronautique, j'exerce le métier d'ingénieur en conception de structure et intégration de systèmes depuis maintenant plus de 12 ans.

Motivé, pragmatique et rigoureux, je recherche en permanence l'équilibre subtil entre excellence et respect des budgets, exigences de sécurité et satisfaction des clients.



Après 6 années passées chez EADS SOCATA, où j'ai contribué à développer des aérostructures pour Dassault Aviation (Programme 7X) et Airbus (Programme A400M, A330 GMF, A350), j'ai rejoint en 2007 la société SABENA TECHNICS (ex EADS SOGERMA) où j'occupe un poste de responsable de service au sein de la Direction Etudes.



Ma fonction transverse m'amène à manager une équipe de 10 à 20 techniciens et ingénieurs, à apporter mon expertise technique sur les projets de modifications d'avions civils (VIP completion), militaires (C130, C/KC135 upgrades) et de missions (avion banc d'essai ABENG, Zero G), ou encore à intervenir du stade d'avant-projets (devis, spécifications, offres techniques) jusqu' au support à l'intégration dans les hangars.



La gestion de programme/projets de moyenne envergure (ex: IAGOS) dans un environnement international fait également partie de mon activité.



En 2010, j'ai reçu la qualification CVE structure (ATA 51 à 57) des autorités européennes aéronautiques (EASA).



Depuis 2010, le périmètre de mon service a doublé puisqu'en plus de la partie conception /design, j'ai maintenant la responsabilité de l'activité calcul & justifications.



En 2013 mon périmètre d'habilitation CVE s'est élargit pour y inclure les aspects composite et fatigue / tol-dom



Mes compétences :

Gestion de projet

Etudes Aérostructures

Certification / CVE rating

Gestion de service

Fatigue / Tolérances aux dommages

Présentation / animation de réunion

Intégration de systèmes

Ingénierie aéronautique

Modifications d'avions civils ou militaires

Rédaction de spécifications techniques

Réponse à appel d'offres

Matériaux métalliques

Matériaux composites