François RIER

Responsable d'Opérations - SemBreizh, agence Finistère basée à Brest

Être acteur du développement de sa région natale, la Bretagne, terre de progrès et d'avenir, pour mener à bien les projets d'aujourd'hui et permettre l'éclosion de ceux de demain.



Mes compétences :

Marchés publics

Management opérationnel

Ambitieux et motivé

Animation de réunions

Gestion de chantier

Gestion de projets

Suivi financier

Réactivité et sens de l'organisation

Urbanisme

Maîtrise d'ouvrage