Actuellement technicien réseau chez sanef, j'ai en charge la gestion et administration du réseau informatique de plus de 3000 équipements IP (switchs, routeurs, antennes Wifi et HyperLAN, firewall, proxy, VPN SSL, téléphonie PABX Alcatel, réseau MPLS Atrica et Huawei).



Mes compétences :

Animation de formations

Administration réseaux