François-Robert JACQUET

Doté d’une formation technique (mécanique) et commerciale j’ai acquis ma double compétence avec des expériences dans l’industrie, le ferroviaire et l’automobile. Mon goût prononcé pour la technique, les contacts et les négociations à différents postes (technique, achat et technico-commercial) m’ont conforté dans mon objectif de poursuivre dans cette voie.

Mes compétences : chiffrer et estimer les budgets pour répondre aux appels d’offres, réaliser le suivi des affaires après signature des contrats, monter des dossiers d’homologation produits, travailler en mode projet, maitriser les indicateurs coûts, qualité, délais et service jusqu’au démarrage série des produits.

Garant de l'image de l'entreprise en rapport avec la stratégie commerciale (qualité, sérieux, innovation …), autonome dans ma fonction, je sais m’impliquer fortement ; mobile géogra-phiquement, je peux me déplacer fréquemment.

Ouvert à toute opportunité dans mon champ de compétences, n’hésitez pas à me contacter.





Mes compétences :

budgets

SAP R/3

SAP LE

SAP

Microsoft Office

ISO 900X Standard