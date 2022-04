François SAUBADU

Opérationnalité immédiate

Une grande expérience professionnelle dans plusieurs secteurs d’activité et dans multiples entreprises me permet de

m’adapter sans délai dans tout nouveau poste, nouvelle entreprise et à sa stratégie



Conseil dans différents domaines

Une expertise acquise dans de multiples domaines, représente un atout important . L’école « anglo-saxonne » nécessite la

plus grande rigueur, organisation et fiabilité dans la fourniture des données :

J’ai participé à la création et au développement et au rachat d’entreprises, avec la mise en place d’une organisation performante et de tableaux de bord indispensables à la vie de l’entreprise

J’ai développé des outils de gestion pour des entreprises en diversification, la plupart du temps dans un contexte

international



Mise en place d’outils de gestion et de contrôle

Elaboration des budgets en fonction des choix stratégiques de l’Entreprise et contrôle budgétaire

Reporting mensuel (normes UK GAAP): le 10 ème jour ouvrable de chaque mois les comptes de résultats et

le bilan du mois précédent sont clôturés (système consolidateur FRANGO ) avec contrôle budgétaire et analyse

des écarts

Prévisions trimestrielles de trésorerie effectuée le 7 ème jour de chaque mois avec contrôle des écarts

Contrôle draconien du crédit client et dés comptes clients

Gestion des flottes automobile



Personnel

La fonction Personnel fait partie intégrante de mon rôle : gestion du personnel sur le plan administratif,

établissement et contrôle des payes, élaboration des contrats et courriers ; une connaissance du droit du travail

étant indispensable



Anglais

Possédant une bonne maîtrise de l’anglais, j’ai évolué dans des contextes impliquant de nombreuses relations avec des partenaires étrangers (clients, fournisseurs, auditeurs, et surtout société mère…)