François SETTON

Ingénieur qualité / gestion de projets, je suis à la disponibilité de toute entreprise travaillant dans le secteur industriel (aéronautique, transports, énergie...) pour une mission de conduite projet / développement produit. Je dispose déjà de 7 ans d'expériences dans les secteurs automobile (groupe Renault et Faurecia Systèmes d'échappements) et outillages / équipements (WISTRA, LACME).



Bon niveau d'Anglais (TOEIC: 880 points), niveau de Chinois expérimenté en milieu professionnel (HSK niveau élémentaire, stage chez Faurecia sur le site de production de Shanghai), je suis actuellement de retour en France.



Disponible immédiatement, mobile à l'échelle internationale, confirmé et dévoué, j'espère recevoir vos propositions et ne manquerait pas de vous répondre dans les plus brefs délais.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management