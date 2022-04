François SOULARD

Avec Cube, une nouvelle agence de création de sites Internet basée en Vendée, je propose mes services aux entreprises et professions libérales :



- Création de sites Internet et intranet de gestion,

- E-Commerce, paiement en ligne,

- Application FaceBook,

- Application Iphone & Androïd,

- Conseil en stratégie Internet & Communication digitale,



Cube est née en 2010 de la fusion de Visio Conseil (http://www.visio-conseil.com ) et de la Fabrik Numérique (http://www.fabrik-numerique.com ).



Mes compétences :

Administration

Administration système

Android

Application Androïd

Application IPhone

Audit

Audit informatique

CSS

Dhtml

HTML

Informatique

Internet

iPhone

IPhone application

Javascript

Nom de domaine

Perl

PHP

Référencement

Réseau sociaux

Site internet

Web

Xhtml