François TALEC

Expérience confirmée dans la conduite globale de projets transverses sur des systèmes d’information en environnement national et international.



Capacité démontrée à appréhender rapidement un système d’information et à en identifier les axes d’amélioration ; encadrement et coordination des équipes projets.



Très forte assise fonctionnelle et technique associée à un souci constant de veille technologique permettant de proposer des solutions pérennes.



Méthodique, autonome, pédagogue et exigeant. Culture orientée résultats et satisfaction clients/utilisateurs



Principales compétences reconnues :

- Maîtrise des métiers du retail et de la production

- Élaboration et suivi des budgets

- Culture progiciel

- Management d'équipe

- Reporting

- Urbanisme du SI

- Méthodologie projet

- Estimation de charge

- Rédaction des cahiers des charges

- Définition et suivi des différentes phases projets

- Gestion des relations fournisseurs, MOE, MOA, éditeurs, etc...

- ERP : SAGE X3, ALDATA GOLD

- Documentation d’exploitation

- Suivi de la mise en production

- Maintenance corrective et évolutive



Mes compétences :

Gestion de projet

ERP

Management

Retail design

Business Process