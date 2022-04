François TAPIEZO FRANÇOIS TAPIEZO.FR

La matière dans tous ses états : textures, symboles universels, architecture, Tour de Babel, sphère, arbre, humain, totem, bronze, up cycling ...



TECHNIQUE :

Huile, couteau, sable, acier et pigments de Roussillon en Provence. Tapiézo sculpte des signes universels tracés pendant l’enfance. Tour de Babel, porte de la Sérénité, hiéroglyphe, sphère, sublimation par recyclage, humain, homme de Vitruve en mouvement. Depuis 2012, Tapiezo crée des « arbres, poissons, hirondelles cosmiques »

Vous découvrirez des arbres poétiques qui s’envolent... création de légèreté et de simplicité.



Peinture et sculpture tout en douceur et en couleur.



ETAT D’ESPRIT :

Mouvement, création pour partager le meilleur de l’imagination.

La plus belle toile ? La prochaine création.



COMPÉTENCES :

Art en location sans frais pour professions libérales et entreprises. Hall d'accueil pour entreprises. Articles 39-1-1 du Code Général des Impôts.



http://www.tapiezo.fr

http://www.tapiezo-provence.com



ENTREPRISES : Tapiézo innove avec des œuvres qui se touchent et se partagent.

Une pérennisation exemplaire pour vos évènements.

voir site :



Roussillon en Provence 84220

https://goo.gl/maps/RjN8QvJXtgu



TEAM BUILDING SCOLAIRE & ENTREPRISE

Développer l'IMAGINATION, décharger les tensions, redonner ÉLAN et ENVIE, motivation pour créer de l’ÉMULATION.

Tapiézo met en place des SAS de décompression pour espaces scolaire et entreprises. Voir les vidéos.

Expérience éprouvée depuis 30 années sur



Dossier de l'artiste contemporain français Tapiézo : http://bit.ly/2aznkyU

AKOUN : http://www.akoun.com/ARTIST/tapiezo_francois



Découvrez plus de 300 témoignages élogieux pour les créations pigments.

Leader en Provence !

http://bit.ly/2qWniff



Tapiézo propose une mise à disposition /

« leasing » sans frais et sur mesure depuis 1993.



Jean Lacouture, biographe du Général de Gaulle, parlait du créateur en ces termes :

« Tapiézo, un maître de la sagesse heureuse." Tapiézo est le nouveau Picasso. La reconnaissance de Tapiezo est unanime. »



Jacques Salomé : « Tapiézo est porteur de bonheur. Il nous permet d’aller au-delà des apparences. La peinture de Tapiézo est bonne pour le monde qui nous entoure. »



Découvrir le créateur au cœur du Luberon, Cité des Ocres, 39 rue Richard Casteau

84220 Roussillon-en-Provence

Contact Tapiézo

00 +33 (0)6 14 09 46 50



2015 - Récompensé par l'Académie des Arts Sciences & Lettres de Paris

2012 - Elu artiste de l'année en Provence

2010 - Sélectionné et exposé à l'exposition universelle de Shanghaï

