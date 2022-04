François VALMONT

Psychologue du travail de formation et fort de mon expérience, je vous apporte mon expertise en :



- Formation & Accompagnement sur la prévention et la gestion des conflits et des violences.

- Recrutement & Aide à la décision sur des postes spécifiques, "sensibles" ou à "haut stress".

- Analyse & Conseil sur les problématiques de sûreté et de sécurité des individus et des organisations.



Mes compétences :

Test de personnalité

Auto défense

Protection rapprochée

Risques psychosociaux

Conception pédagogique

Formation professionnelle

Psychologie du travail

Sécurité au travail

Aide au recrutement

Psychologie sociale