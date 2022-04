François VAN KAN

Un fait incontestable : aujourd'hui la technologie remplace de plus en plus les 'travailleurs'. En cela, elle est destructrice nette d'emploi.



Les Nations Unies prévoient que le chômage mondial - qui touche aujourd'hui de 210 millions d'individus - va tripler dans les 20 ans à venir, à cause de l'augmentation de la population mondiale et la diminution des emplois.

La concurrence mondiale féroce à laquelle sont confrontées les entreprises les poussent à s'installer dans les pays à main d'oeuvre moins chère, avec les inévitables conséquence pour nous en Europe...



La plupart des gens se sentent menacés dans leur emploi. Il y a 135000 cadres chômeurs en France. En Belgique, le chômage des cadres a augmenté de 36% depuis 2008, contre 27% chez les employés.

Les Etats deviennent de plus en plus pauvres et endettés, et il est évident que dans 20 ans, les Etats Européens ne pourront plus financer les retraites. Qui les financera ? Nous-mêmes. Avec les salaires qui baissent ou stagnent, cela signifie "faire ceinture" toute sa vie !



Allez-vous subir cette situation toute votre vie ou allez-vous prendre le taureau par les cornes ?



Car la période de crise est la période qui offre le plus d'opportunités ! Parce que ceux qui veulent s'en sortir deviennent créatifs et démarrent des projets porteurs d'avenir. Regardez : https://youtu.be/o2RcNdOmIIY



Le monde du travail se transforme en monde du 'service'. Aidé en cela par les réseaux sociaux, le networking, la recommandation. C'est là que se trouvent les meilleurs projets, c'est là que l'on peut trouver des organisations qui croissent ( de plus de 10% l'an), même en ces temps de crise.



Mon entreprise est à la recherche de leaders et de personnes qui ont le goût de l'entreprendre. Nous cherchons des personnes ambitieuses, prêtes à se retrousser les manches pendant 2 à 3 ans, pour créer aider toute personne à se réaliser pleinement dans la vie.



Pas besoin pour cela de quitter votre emploi d'aujourd'hui. Mais d'avoir la volonté de vous créer un plan B qui prend soin de vous et de votre famille, vous met à l'abri du besoin pour le restant de vos jours, et vous donne la liberté et la flexibilité de vivre comme vous le désirez.



Comment font les gens qui sont libres ?

1. Ils créent leur propre affaire. Comme ça, ils sont leur propre patron et ils décident souverainement combien de temps ils travaillent et combien ils sont payés.

2. Ils se créent de MULTIPLES sources de revenu. Comme ça, si une source de revenu vient à disparaître, ils ne sont pas fauchés comme les employés ou les indépendants qui n'ont qu'une seule source de revenu - leur salaire. Autrement dit, de la sorte, ils assurent bien mieux leur sécurité financière.

3. Ils trouvent un moyen de créer des revenus PASSIFS (= des revenus indépendants de leur temps de travail, tels des royalties, des droits d'auteur, des réseaux de distribution). Comme ça, ils peuvent s'occuper de leurs passions, tout en étant sûr de jouir de sécurité financière.



Cela vous irait de créer cela ensemble, avec nous, en moins de 3 ans ? Je l'ai fait, et vous pouvez le faire aussi. Cela ne demande que 3 choses : une décision engagée, du travail sur soi et de la persévérance. Pour moi, ce prix en vaut la peine. Et pour vous ?



Contactez-moi pour plus d'information.



Entretemps, je vous souhaite une vie pleine d'abondance !



