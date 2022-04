François VANTOMME

Développeur Web fullstack depuis 10 ans maintenant, j'ai une bonne expertise du développement d'applications SaaS.



Mes outils de prédilection sont :

– Ruby avec le framework Ruby on Rails ;

– Node.js pour mettre en place des API ;

– AngularJS côté client.



Je maîtrise également les languages CoffeeScript, Jade, Haml, Saas/Less. Ainsi que le célèbre et très puissant gestionnaire de versions Git.



Les outils de test tels que Rspec, Capybara, Karma, Jasmine et Chai me sont eux aussi très familiers.



Et bien sûr, mon éditeur Vim est configuré avec soin pour tirer parti au maximum du potentiel ces outils.



Mes compétences :

Ruby on Rails

Django

Ruby

Coffeescript

Git

VIM

Sass

Haml

Python

TDD

AngularJS

JavaScript

MongoDB

LESS

Node.js