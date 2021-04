François-Xavier REMEYSE

Missions de mise en route en prestation de service.



Egalement en recherche de poste dans le Languedoc (ou France avec possibilité de retour régulier au domicile) dans le traitement de l'eau.



Profil Technique.

Curieux, Autonome, Sens des responsabilités, Rigueur, Initiative



Spécialités :

- Procédés de traitement d'Eaux Résiduaires Industrielles et Urbaines (Filtration membranaire, traitements physico-chimiques et biologiques dont méthanisation)

- Mise en service

- Diagnostics

- Assistance à l'exploitation

- Réalisation, Travaux

- Assainissement autonome

- Microbiologie de l'épuration



Expérience en :

- Animation d'équipe technique,

- Réseau d'assainissement (Schémas directeurs),

- Métrologie

- Hydraulique urbaine



Divers :

Jury de certification de Techniciens en Traitement des eaux

Formation APAVE pour habilitations électriques

GIES 2 (sites chimiques)

Apiculture

Plongée



Mes compétences :

Schéma directeur

Recherche et développement

Hydraulique urbaine

Lagunages

Filtration membranaire

Station d'épuration

Assainissement non collectif

Mise en route

Formation

Analyse fonctionnelle

DOE

Rédaction technique

Réalisation

Assistance utilisateurs