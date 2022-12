Françoise CASSIM

Forte de mon expérience, je suis une personne dynamique, autonome et polyvalente.

Responsable dune résidence étudiante de 141 studios au cœur de ville de Montpellier (Résidence étudiante lObservatoire) durant 24 ans, jai pu développer un sens prononcé découte des besoins de ma clientèle et un sens de largumentation afin dassurer le bien-être de mes résidents et leurs fidélisations.

Jai ainsi pu également développer et fidéliser de nombreux partenariats commerciaux avec des universités, écoles de langues et grandes écoles commerciales.

Jai toujours maintenu un taux doccupation moyen annuel de 95 % ( 84 % durant la pandémie ) et ce grâce à mon investissement personnel mais également de léquipe que je manageais : Mon équipe était constitué de 4 personnes ( un technicien et deux assistantes ) et un turn over faible sur ces nombreuses années : jai su manager avec bienveillance ces équipes pour nous mener vers un même objectif qualitatif .

Jai également tissé un réseau externe de professionnels sachant répondre à mes demandes quand cela était nécessaire pour le bon fonctionnement de la résidence, et ce, dans des délais très courts. Cela massurait une bonne tenue des studios, des espaces de travail et des parties communes.

Mes valeurs : le bien être en équipe pour le bien être des clients.