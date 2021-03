Françoise GATHERON

Je finalise mon DCG à l'heure actuelle et je suis à la recherche de nouvelles opportunités qui me permettront de monter en compétences.

Dynamique, force de propositions et capacité d'adaptation sont mes principales qualités.

Je vise principalement comme poste : Comptable Générale Confirmée/Comptable générale et Trésorerie/Comptable filiale.



Mes compétences :

Bank Reconciliations

Fixed Assets

Cash Management

Bookkeeping

Forecasting

Value Added Tax

SAP

Ciel Compta

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word