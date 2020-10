Françoise PICHOT

Domaines de Compétences

Langues étrangères (Anglais courant, opérationnelle en Allemand, en Espagnol, et en Italien).

Gestion administrative et commerciale.

Maîtrise de loutil informatique et d'internet.

Qualités rédactionnelles et très bon niveau dorthographe.

Polyvalente, réactive, organisée, rigoureuse et autonome.

Sens des priorités, du service, de ladaptabilité et du travail en équipe.



1994 à 2014 Assistante de direction contractuelle



Collaboratrice du Maire, gestion agenda et rendez-vous, gestion du courrier.

Accueil, traitement et suivi des demandes des administrés.

Gestion de la communication avec les administrés (Newsletter et publipostage).

Traitement et suivi de dossiers techniques, juridiques et financiers.

Préparation de réunions et rédaction des comptes rendus.



1992 à 1993 Chef de Mission pour le lancement dun projet fret dans l'aéronautique au sein de la société Anglaise Chapman Freeborn en partenariat avec Air Afrique, basée à Cotonou pendant 1 an.



Gestion de la logistique et des dossiers de fret.

Interlocutrice exclusive de la société Chapman Freeborn avec Air Afrique.

Interlocutrice privilégiée avec les services douaniers.

Responsable du chargement avion.

Responsable des relations aéroportuaires.

Gestion des plannings équipages.



1990 à 1992 Assistante commerciale trilingue dans limport-export pour la vente de pièces automobiles. Administration des ventes et logistique.



Diverses expériences professionnelles dans les secteurs de l'hôtellerie du commerce, de la vente et du secrétariat avec des séjours d'un an minimum à l'étranger : Angleterre (Cambridge) Italie (Rome) Espagne (Barcelone) Allemagne (Berlin) Angleterre (Londres).



