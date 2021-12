Françoise ROINGEARD

ACCOMPAGNEMENT à LA VIE PROFESSIONNELLE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP



L'emploi accompagné est une aide humaine spécifique, personnalisée, fiable et pérenne qui a pour but la création d'un environnement bienveillant, pour une inclusion professionnelle réussie.

L'emploi accompagné permet la prise en compte des compétences effectives du salarié en situation de handicap en apportant une réponse aux enjeux de compensation et d'accessibilité.



Je propose une aide humaine personnalisée et adaptée auprès de personnes en situation de handicap et plus particulièrement auprès de personnes ayant des particularités du spectre de l'autisme.



