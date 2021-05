Françoise VOIRET - DE RASPIDE

Mon expérience m'a permis de diriger des équipes commerciales de 75 personnes cadres et non cadres, fortement impliquées dans la satisfaction clients et les résultats commerciaux.

Mes domaines d'expertise sont le recrutement, la formation en vente et management, le management, la mise en place d'actions de développement spécifiques, ainsi que la gestion d'un centre de profits.

J'ai souvent travaillé en milieu exigeant.

J'ai également accompagné des entreprises dans leur développement commercial.

En continuité avec mon parcours et en m'appuyant sur mes expériences, je recherche aujourd'hui un poste de Responsable Service Clients ou de Responsable de Centre de Contacts.



Mes compétences :

Management opérationnel

Management commercial

Aisance relationelle

Gestion de la relation client

Recrutement

Formation

Développement commercial

Organisation

Pilotage d'activité

Animation de réunions

Planification

Autonomie