Frank LE DOUCHE

J'évolue depuis 1988 dans l'univers commercial des nouvelles technologies.



J'ai débuté dans la distribution des tous premiers systèmes de projection LCD (tablettes et projecteurs) sur la région parisienne (vente indirecte et grands comptes).



J'ai également une expérience significative dans le développement d'une offre informatique globale en direction des médecins et dentistes (matériels et services, VPN santé, dispositif SESAM VITALE) en Bretagne (vente directe).



Témoin et acteur de l'évolution du marché et des nouvelles convergences des mondes de l'informatique, de l'audiovisuel et de la bureautique, je suis convaincu que mon savoir-faire peut aussi être réinvesti dans de nouveaux marchés.



Homme de mission, véritable "business developer", j'aime les challenges qualitatifs et quantitatifs.



Mes compétences :

Vente

Gestion

Services

Comunication

Ged

Informatique

Bureautique

Audit

Workflow