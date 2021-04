Frank VILAIN

Mes valeurs :



Intégrité, professionnalisme, partage et rigueur, sont les clés de notre réussite. Le fil conducteur d’une démarche où l’Homme doit être l’acteur principal.



Compréhension et motivation des collaborateurs pour promouvoir l’excellence individuelle dans le but d’atteindre l’objectif commun de performance de son entreprise.



Se donner toutes les chances de réussir et de réaliser voire dépasser ses objectifs, tout en ne perdant pas de vue la satisfaction des clients.



Specialties: Management / Analyse financière et organisationnelle / administration et négociation avec les IRP / Stratégie et développement commercial



Mes compétences :

Direction générale

Conseil

Analyse financière

Analyse organisationnelle

Management