Frantz KURZ-SCHNEIDER

"Choisis un travail que tu aimes, et tu n'auras pas à travailler." Confucius



Mon métier:

C'est le Recrutement Cadre mais aussi Santé et Pharmacie depuis 1995.

Fonctions "Top Management"

Fonctions des Services "Support"



Sur des métiers comme :

Ø Audioprothésiste (F/H)

Ø Chirurgien-Dentiste (F/H)

Ø Directeur d'établissement sanitaire et social (F/H)

Ø Médecin Coordinateur (F/H)

Ø IDEC (F/H)

Ø Ergothérapeute (F/H)

Ø Psychologue (F/H)

Ø Pharmacien(ne) (F/H)

Ø Opticien(ne) Lunetier(e) (F/H)



Ø Aide-Soignant(e) (F/H)

Ø Infirmier(e) (F/H)

Ø Aide Médico Psychologique (F/H)

Ø Auxiliaire de vie sociale (F/H)

Ø Préparateur-Préparatrice en Pharmacie (F/H)

Ø Assistant(e) Dentaire (F/H)





Mes compétences :

CRM

Management d'équipe

Management de centre de profit

Développement commercial

Recrutement secteur officine

Recrutement santé

Communication

Animation de formations

Animation de réunions

Formation vente

Formation professionnelle continue

FORMATION SUR MESURE

Formation

Formation RH

Recrutement cadres

Formation Professionnelle

Consultant RH

Santé

Chasse de Tête

Formation Continue

Recrutement par approche directe

Relationnel

Recrutement

Management

HEADHUNTER

Argumentation Commerciale

Négociation commerciale

Prospection commerciale

Prospection téléphonique

Formation Santé

Conseil

Techniques de vente

technique de recrutement



Mes Passions:

Le Rugby qui reste ma grande passion et une belle école de la vie.

Le Pilotage sur circuit et le Pilotage Aviation Civile.



Écrivain (auteur de cinq romans sous le nom de François Courtailleur)

C'est une autre histoire et page de ma vie.