Fred Cédric EBARRA

Management de projets commerciaux en Facility Management

- Analyse des aspects techniques, administratifs, financiers et juridiques des projets

- Définition et mobilisation d’une équipe projet transverse

- Prise en charge de la globalité du process du projet: identification des besoins clients, préparation et négociation des offres, responsable de la rédaction des offres commerciales & techniques

- Garantie de la rentabilité des projets traités dans le respect de la politique de vente des divisions

- Assistance à l’exploitation pour la rédaction et la négociation des avenants aux contrats en portefeuille

- Gestion et mise à jour des benchmark par ligne de service

- Soutenances et processus de négociation



Mes compétences :

Facility management

Facilities management

Gestion de projet

Multiservice

Service

Services

Développement commercial