Fred NGASSOM SINKO

Ngassom Sinko Fred

Né le 05 juin 1988 à DOUALA

Tél : 96 88 91 37

Célibataire sans enfant

Camerounais

E-mail : ngassomfrensi@yahoo.fr



LOGISTICIEN



Objectif professionnel

Organiser et coordonner les activités d’une entreprise de produits ou de services à travers l’étude des moyens matériels et de transport à utiliser, dans le respect des délais et procédures avec le souci de la satisfaction du client.



DOMAINE DE COMPETENCE



- organiser les tournés de livraison et de ramassage

- gestion des stocks et approvisionnement

- gestion des opérations de transport (Maritime, Terrestre, Aérien)

- gestion de la production

- gestion des plates formes de distribution

- gestion des entrepôts et manutention



FORMATION ACADEMIQUE



-2011-2012 : Licence en transport et logistique

-2010-2011 : BTS en logistique et transport à l’Institut Supérieur de Management (ISMA)

-2007-2008 : Obtention du baccalauréat A4 au Collège Moderne Bilingue des Lauréats



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



Août-Septembre 2009



Stagiaire académique à TRANSIMAR S.A au service transit et le thème d’étude amélioration des procédures de dédouanement des marchandises



Aout-octobre 2013:

stagiaire académique à CAMAS S.A, au service de transport et logistique



AUTRES



Maitrise de logiciel Microsoft word

Langue française (écrire et parler), Anglais (moyen)



DIVERS

-loisirs : Documentaire sur la logistique et le transport, Internet, voyage

-Sport : Pratique du football, Basket ball

-Atout : Polyvalence, capacité à travailler en équipe.



Mes compétences :

Logistique

Gestion de projet

SAP

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Excel

Import/Export

Export

Management