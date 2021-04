Fred Pascal FORTUNE

Après une expérience réussie de plus de 15 dans les secteurs divers, à savoir FORMATION PROFESSIONNELLE, BANQUE ASSURANCES FINANCES et GESTION DE STRUCTURES DIVERSES (Associative, Société, …),mon premier projet professionnel est la création d’un Centre de Formation Professionnel pour Adultes, dans le Secteur de la Petite Enfance en Martinique (ICE-Institut Caribéen de l’Enfance), suivi de structures d’accueil de la Petite Enfance en Guadeloupe (Crèche Meckey Mouse, CLSH Meckey Mouse, CLSH Les Juniors) toujours en activités alors que je préparais mon BTS Action Commercial à l’Ecole Supérieur des CAdres et Techniciens (ESCAT) de Guadeloupe.



Professionnel indépendant en qualité de Conseiller en Gestion Patrimonial, j'ai offert ses services à ASTRAL FINANCE (Boulogne-Billancourt), Société Filiale d’AXA ainsi qu’à CRISTAL FINANCE (Martinique), société en courtage d’assurances.



Depuis 2007, j'ai monté le Groupe, F.C.F.G HOLDING, SAS, qui est une holding gérant 3 pôles d'activités : le CONSEIL EN GESTION, l'EVENEMENTIEL et la FORMATION PROFESSIONNELLE.



Plus d'infos : www.fcfg.fr (site en refonte et MAJ)



