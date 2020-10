Frederic ADIDA

Vous voulez progresser, vous ou votre entreprise avec des ateliers centrés sur la performance, le leadership et le management ?



Assaté Executive aide les entreprises dans la gestion de leur capital humain en optimisant l'évolution professionnelle des salariés, en développant la posture de cadres managers et dirigeants.



Vous posez vous une de ces questions ?



Quelle est ma motivation à manager au quotidien ?

Est-ce que je me connais assez bien pour être un bon manager ?

Comment accorder ma confiance ?

Comment mieux manager au jour le jour ?

Mon équipe pourrait être plus performante ?

Puis je être percutant lors de mes prises de parole en public ?



Notre équipe de 11 experts travaille selon les programmes (DJP) Dream Job Project et (EMP) Efficient Management Practices qui produisent des résultats concrets.



Quelques entreprises qui nous font confiance :

groupe Galeries Lafayette

groupe M6

Banque européenne pour la reconstruction et le développement

Aon (Assurances)

Dorchester Collection (groupe hôtelier international)

Ministère des affaires étrangères

Groupama Gan

Oracle

Keolis

Nissan

Banque de France



Consultant : Assaté Executive

http://assate.com

avec 11 consultants experts intervenants sur différents ateliers :

- Recrutement

- Media training (notamment pour des directeurs de la communication, porte parole de syndicats, hommes politiques)

- Prise de Parole en Public

- Teambuilding



Conseil "Pastry Company" :

Conseil en marketing, développement dans le domaine de la pâtisserie

Agent de chefs

Expertise internationale du domaine de la pâtisserie

Approche interculturelle du goût

De la stratégie au plan d'action, du concept à l'exécution

http://pastry.company



Professeur intervenant en écoles de commerce

http://carriere.site



