Frédéric ARGENTO

Doté de 16 années d'expérience dans le commerce et les relations clientèle, combinée à 6 ans de

passion et expérience dans le domaine de l'automobile, je détiens une forte aptitude à acquérir

de nouvelles connaissances. Je suis capable de gérer une équipe de 9 collaborateurs comme

récemment tout en fonctionnant de manière autonome. Je fais preuve d'un solide sens de

l'organisation et de compétences avérées en communication et planification des tâches, fort

d'une capacité à la prise de décision dans l'intérêt de l'entreprise et des clients.