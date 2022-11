Frédéric AUZANNEAU

Journaliste SR, je travaille au sein du groupe Mondadori. J'ai intégré en mars 2017 l'équipe de Laurence Pieau à Closer, sous la responsabilité de Delphine Brengou, ma SGR.

Auparavant, j'ai travaillé comme SR aux Programmes pour Télé Star et Télé Poche, sous la responsabilité d'Eric Razafinombana, actuel rédacteur en chef adjoint Magazine et Programmes de Télé Star.



De 2001 à 2014, j'étais journaliste-rédacteur. Mes spécialités : l'économie, l'environnement, le développement durable et la RSE (responsabilité sociale des entreprises).

J'ai travaillé notamment pour :

- le mensuel Capital

- l'agence de presse AEDD (www.aedd.fr)

- l'hebdomadaire Recyclage récupération



et en tant que pigiste pour :

- Le Nouvel économiste

- les Cahiers de la compétitivité, supplément du Monde

- Focus, supplément de Libération

- les trimestriels Ithos et PlanetLibre magazine

- le bimestriel Valeurs Vertes



Mes compétences :

Économie

Développement durable

Responsabilité sociale des entreprises

Environnement

RSE

Journaliste

Presse