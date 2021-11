Frédéric BAQUEY

Fort de 20 années passées dans les métiers supports de la supply chain de lindustrie chimique puis technologique, jai su développer de grandes capacités dadaptation. Motivé par une exigence personnelle et professionnelle, je me suis orienté vers l'ingénierie de la SC Qualité et Amélioration continue. Aujourd'hui, je retrouve cette exigence au travers de mes fonctions dans la recherche de performance au service de la satisfaction client.



Mes compétences :

Lean

Qualité

ISO

Génie industriel

Amélioration continue

Ingénieur

Satisfaction client

5S

Six Sigma Green Belt

Supply Chain

Msproject

DMAIC

Six Sigma

Lean Manufacturing

Microsoft Word

Microsoft Visio

Microsoft SharePoint

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Kanban

ISO 9001

Audit