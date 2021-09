Frédéric BOUCHAUD

Diplômé concepteur-développeur informatique .NET à l’AFPA Marseille de Saint-Jérôme, j'ai acquis les compétences suivantes :



Développer des composants d'interface

- Maquetter l'application (C#, .Net), programmer des pages Web (ASP.NET, HTML5/CSS3, JavaScript)

- Développer les composants d'accès aux données (XML)



Développer la persistance des données

- Mettre en place la base de données (Power AMC, UML), mettre en place la base de données (SQL Server), manipuler les données avec le langage de requête SQL

- Programmer dans le langage du SGBD (procédures stockées)



Développer une application n-tiers

- Définir l'architecture de l'application, modéliser l'application à développer en utilisant UML

- Appliquer une démarche qualité, développer les composants métier

- Manipuler les données réparties dans une architecture client/serveur n-tiers

- Développer les composants de la couche de présentation (IHM), intégrés à l'informatique nomade

- Réaliser un test d'intégration, déployer l'application, animer l'équipe de développement



Mes compétences :

Informatique

Développeur web

Rédacteur web

Internet

Relation client

Chef de projet web

Média planning Web

Visual studio

Razor

C#

ASP.NET MVC

.Net C#

SQL Server

Agile Development

Team Foundation Server

LINQ

Entity Framework

CSS 3

PowerAMC

SQL

Microsoft SharePoint

Infor CRM