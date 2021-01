Frederic BRIOIS

Manager de terrain , je m'implique dans les missions qui me sont confiées.



Mes expériences en logistiques d'entreposage en températures dirigées , surgelés m'ont permis de mettre en œuvre différentes méthodes d'organisation pour la réalisation de commande pour toute la région parisienne , y compris grande banlieue . Notamment par la mise en place de suivi informatique des différentes étapes du cycle logistique. Cette analyse vise à optimiser les coûts et à les réduire.

De gérer les espaces pour augmenter le nombre de références , par exemples passer de 600 à 2500 références pour gagner des part de marché.



Sur Roissy , la superficie de l'exploitation et la spécificité du métier de la correspondance bagages m'ont permis de recruter et former l'ensemble des personnels de l'activité en sous traitance pour des compagnie aériennes . La gestion d'un dossier client , réunion , gestion des litiges dans ce contexte concurrentiel est un aspect enrichissant de l'activité. Le budget à gérer était proche d'un million d'euros par mois .



Homme de dialogue , j'ai évolué dans un contexte multi-culturel et fortement syndiqué avec la gestion des réunion CE, DP , CHSCT.



Mes compétences :

Planification Opérationnelle

Animer une équipe

Analyser et améliorer les performances

Formateur

Modernité / Innovation

Supply chain management

Management