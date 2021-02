Frédéric CHAMBON

Mes missions pour Altran m'ont permis de rapidement travailler au sein de départements d'expertise, en m'adaptant à des secteurs industriels variés. J'y ai découvert et cultivé mon goût pour les activités de conseil.



Je me suis orienté vers ODZ Consultants afin de déployer dans une PME les compétences transverses acquises lors de mes expériences précédentes. J'ai pu y mener des activités de réalisateur confirmé, de chef de projet puis de chargé d'affaires. Je me suis également fortement investi dans son développement interne.



La suite logique était de m'investir dans le développement d'un centre de profits ou la gestion de projets avec des enjeux techniques, commerciaux et relationnels. Je me suis d'abord impliqué pour Technip Industries Lyon, au sein d'un service HSE en pleine construction. Après la fusion des deux centres opérationnels lyonnais, je suis revenu à la réalisation d'études HSE pour des projets industriels en phase de conception, en tant que lead métier.



Je me suis ensuite investi sur un projet majeur de longue durée dans le secteur de l'énergie, en tant que coordinateur HSE de la validation et la consolidation des études de plusieurs maîtres d'oeuvre. Les objectifs du projet ont été atteints et je suis retourné à des projets plus classiques mais toujours diversifiés. J'envisage d'évoluer à moyen terme, en interne ou en externe.



Mes compétences :

Thématiques : HSE (sécurité industrielle principalement, impact environnemental)

Secteurs : chimie, pétrochimie, oil&gas, nucléaire, pharmacie

Milieux : ingénierie, bureau d'étude