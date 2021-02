Frédéric DENIN

Présent à la Fondation de France depuis 6 ans, je suis en charge des projets touchant aux domaines des systèmes, du réseau et la sécurité.



Mon expertise se situe plus particulièrement dans les technologies suivantes :

- Citrix Presentation Server 3 à XenApp 5

- Vmware Vsphere (3 à 5)

- Microsoft Windows toutes générations tant sur poste de travail que sur serveurs jusqu'à Windows 2008 R2

- Microsoft Exchange (2000, 2007, 2010)

- Dell (postes de travail et serveurs)

- Commutation HP Procurve

- Linux Debian

- Supervision Nagios / Centreon

- Firewalls Stonesoft, SecureComputing

- Sauvegarde BackupExec (11d à 2010)

- Stockage Pillar Data Systems

- Proxy Trend Micro, Websense

- Antispam Watchguard, Proofpoint

- Office (2000 à 2010)

- Equipements Konica

- SQL Server (2000, 2005)

- Téléphonie Alcatel OXO



Je suis actuellement à l'écoute du marché pour des propositions de de mission en freelance ou de contrat en tant que salarié.



