Frederic DOBEL

De formation en logistique Supply Chain (Direction Plate-forme,Distribution ou Industrie agroalimentaire)



Une expérience de 10 ans acquise en management opérationnel d'équipes logistiques idéalement Multi-sites, intégrant de multiples points de livraison et une gestion tendue des délais (produits alimentaires frais par exemple).



Mettre en place, synthétiser, analyser et valider les indicateurs et tableaux de bord et en effectuer le reporting auprès de votre hiérarchie.



Remonter les informations à la Direction Générale concernant l'évolution de l'exploitation et les relations entretenues avec le client.



Garantir l'application du cahier des charges.



Disponible pour mener à bien vos projets en cours au sein d'une Direction Générale ou d'un groupe sur des implantations et organisations (Bonne connaissance de L’Espagne).



Qualités managériales, relationnelles et de communication pour conduire le changement.

Agile, dynamique proactif, réactif.



J'accepte les missions de transition.



Mes compétences :

Budgets & Budgeting

Forecasting

Hazard Analysis and Critical Control Point

ISO 900X Standard

Invoicing > Issuing Invoices

Supply Chain

Continuous Improvement

Commodities

Import/Export

Risk Management

du Lean management

5S

Oracle

IBM AS400 Hardware

JDEdwards Suite

Microsoft Office