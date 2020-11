Soucieux d'améliorer les conditions de travail au sein d'une équipe, de favoriser un esprit d'équipe collaboratif en incluant les clients, de rechercher la performance aussi de l'entreprise, je me propose d'être un guide sur le terrain du quotidien à l'aide d'une vaste boite à outils et par mon écoute et mon empathie.



Coach Agile | Master Coach | Formateur