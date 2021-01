Frederic FAURE

Certifié CISA, je conduis, en qualité de chef de mission IT, des missions d’assurance et de conseil pour la Banque de France et pour le SEBC.



J’ai mené des missions d’audit dans les domaines suivants :

- audit de directions, services et processus ;

- conduite de programme, de grand projet et projet ;

- audit d’applications, d’infrastructures et de systèmes scada ;

- sécurité des SI : gouvernance, architecture, pentest …

- plan de continuité et reprise d’activité ;

- revue de migration de système ;

- audit de conformité réglementaire, ISAE 3402 ;

- audit de fraude …



Avant cela, j’ai travaillé pendant plus de trois ans pour la SSII Capgemini où j’ai occupé différents postes principalement dans le domaine de la business Intelligence. J’ai notamment été développeur SAP BI pour Orange, tech lead et chef de projet Informatica pour EDF.

À l’issue de mon expérience chez Capgemini, j’ai complété, en 2009, ma formation initiale d’ingénieur en informatique, par un MBA en audit et contrôle de gestion.





Mes compétences :

Audit systeme d'information

Audit iso 9001

Audit sécurité

Finance d'entreprise

Business Intelligence

Penetration test

Audit qualité