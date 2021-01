Frédéric FISCH

C’est au cours de 18 années passées au sein du monde industriel au service de grands groupes, que j’ai bâti de solides compétences dans plusieurs domaines et différents postes occupés.

● Direction industrielle, refonte des processus industriels (Commercial, Supply Chain, Conception, Production, Qualité)

● Manager de service étude-méthode dans les domaines de l’électrique, de la tôlerie pour le nucléaire, la marine, l’énergie, l’industrie

● Technicien étude & méthode sur des projets d’envergures aux multiples facettes



§ Fort d’un charisme, d’une capacité d’analyse, et d’adaptation, je redynamise les équipes et apporte au travers d’un management opérationnel et transversal, des méthodes, de la rigueur, dans des services en difficulté ou en parcours d’amélioration.



Mes compétences :

AutoCAD

See Electrical Expert

Visual Basic for Applications

Microsoft Office

ERP Microsoft Navision

Medusa / MEDEA

Microsoft Project

Microsoft Visio

Visual Basic

Réseau