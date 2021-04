16 ans d'expérience dans le domaine de l'Assurance Vie et de la Santé.



J'ai les compétences pour intervenir en tant que Chef de Projet lors du déploiement de progiciel au sein de projets Français et Internationaux. Mais également comme Consultant lors des phases d’analyses et de développements.



Mes compétences :

MOE

Chef de projet

Assurance Vie

Sinistres

MOA

Management

AMOA