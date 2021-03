Frédéric GAUDON (GAUDON)

Après un cursus réussis à l'école Brassart de Tours, j'intègre l'agence Médiator's en tant que graphiste. Mes compétences technique ainsi que mon sens de la rigueur me permettent d'évoluer rapidement. Lorsque Médiator's est racheté par le Groupe MJA, c'est naturellement que l'on me propose un poste de Chef de studio. Mon intérêt pour l'aspect technique relatif à la fabrication des documents imprimés - flux PDF, imagerie 3d, catalogue et base de données - me permet de mettre en place plusieurs protocoles de gestion afin de faire face à la multiplication d'intervenants sur un même dossier, rendant difficile leur réalisation et leur suivi.

Fin 2009, j'aspire toujours à m'améliorer en m'inscrivant en temps que graphiste indépendant. Mon activité propose notamment des services de création d'images virtuelles pour l'architecture, publicité/édition, création de charte graphique, site internet, etc. J'interviens aussi en tant que consultant en flux de production.

En 2014, je rejoins l'agence Projectil pour développer le secteur web alors en forte croissance et prend en charge les études de fonctionnalités, le webdesign, le développement, l'intégration et la gestion des sites des clients de l'agence.

Depuis 2021, j'ai intégré la société d'escapes games Escape Time pour gérer l'ensemble de leur communication print et digitale dont une dizaine de sites e-commerce.



Mes compétences :

PAO | 3D Cinema 4D | Chaîne graphique | Publication multicanal | WebDesign | développement sous Joomla | HTML/CSS | PHP/MySQL