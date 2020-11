Frédéric GEAIX

Après 23 ans chez Safety Kleen je suis actuellement en recherche d'un nouveau challenge pour 2021.

Résultats d'équipe record en 2018 1 million de créations sur la région Rhône Alpes Auvergne. Une année 2019 exceptionnel en création clients.



Management



Manager des Commerciaux.

Mettre en place des opérations d'animations commerciales.

Animer les réunions

Recruter les commerciaux

Diriger et animer la force commerciale.

Former et accompagner les commerciaux sur le terrain.

Négocier les contrats complexes ou grands comptes.

Valider l'atteinte des objectifs.



Mes compétences :

Management déquipes et

encadrement

Stratégie commerciale

Gestion et budgets

Recrutement/formation/animation

Développement commerciale :

Négocier, Gérer ,Développer