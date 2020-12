Frédéric GRISI

Depuis mon premier poste de commercial chez Automobiles PEUGEOT à la direction d’une concession automobile, j’ai démontré à chaque étape de ma carrière, ma capacité d'adaptation, mon engagement dans la réalisation et le dépassement des objectifs. Homme de challenge, commercial et manager, je sais motiver mes collaborateurs et les fédérer autour d’un projet d’entreprise partagé.



Mes compétences :

Direction commerciale

Management opérationnel

E-commerce

Commerce B2B

Vente

Marketing

Gestion